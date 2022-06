a storia di Calia Italia parte da un uomo, il suo fondatore Liborio Vincenzo Calia, mastro falegname di bottega, che iniziò a creare e produrre divani nel 1965 a Matera. Il divano doveva essere, come amava ripetere, un mobile sul quale riposarsi, conversare, sognare…

Il mastro falegname ideava i modelli dei salotti, progettava e seguiva tutte le fasi della lavorazione, insegnava il mestiere agli apprendisti, curava le relazioni con i clienti. A cavallo degli anni ’70/’80 Calia Italia varca i confini della dimensione artigianale e inizia a progettare e realizzare salotti a livello industriale. A metà degli anni ’80 l’azienda estende le vendite all’intero mercato nazionale e comincia a proiettarsi verso l’Europa, imponendosi anche sul difficile mercato francese, contraddistinto da una domanda di mobili imbottiti di alta qualità. Negli anni successivi l’azienda si specializza nella produzione di fascia medio-alta: un prodotto molto curato nei materiali e nel design, destinato in primo luogo a soddisfare le esigenze estetiche dei consumatori europei. Nel 1991 organizza un “Centro Studi” con personale specializzato, per la progettazione e i prototipi. Con la realizzazione di un nuovo stabilimento di 8.000 mq a Ferrandina, in Valbasento (MT), nel 1996 Calia Italia amplia il ventaglio dei modelli prodotti, dando ulteriore impulso economico all’area. Gli anni successivi vedono ulteriori sforzi riorganizzativi e di innovazione tecnologica concentrati soprattutto nell’ultimo triennio che hanno permesso all’azienda di confermarsi altamente competitiva a livello internazionale, senza mai tradire la matrice artigianale dei suoi prodotti e il forte legame con Matera e la sua gente. Con la direzione artistica di Saverio Calia e la strategia commerciale di Giuseppe Calia, il brand Calia Italia è oggi in grado di proporre oltre 50 nuovi modelli l’anno, con un’ampia varietà di rivestimenti in pelle e, dal 2010, anche in tessuto: una gamma di circa 30 diversi articoli con oltre 400 varianti colore. Calia Italia distribuisce la propria offerta ad un mercato internazionale in continua espansione, che dall’Europa si apre al Medio Oriente e tocca l’Estremo Oriente con Cina, Korea e Giappone in testa, forte di una produzione tutta italiana, localizzata nella Murgia materana, cuore del Distretto dell’imbottito, e di un sistema logistico all’avanguardia. Il Magazzino Automatico per il prodotto finito di cui si avvale Calia Italia è infatti il più grande di Europa, capace di offrire spazio a oltre 20.000 sedute. Fedele alla tradizione di formazione tramandata dal suo fondatore, nel corso di questi anni ha sempre puntato sul concetto di “mente d’opera”: ogni singolo individuo è portatore di una sua identità, con valori e qualità professionali che lo rendono un soggetto unico e irripetibile, così come i prodotti che realizza. La valorizzazione di ogni singolo uomo è il punto di partenza che ha permesso a tutti coloro che collaborano con il brand Calia Italia di enfatizzare la crescita delle risorse umane, mettendo in risalto aspirazioni, sentimenti, emozioni e diversità. Calia Italia integra il momento della produzione con quello della riflessione, s’impegna nel trasferimento di valori condivisi alla comunità in cui opera, disegna i suoi prodotti intorno alle esigenze dei propri clienti. L’impresa deve essere un’occasione di arricchimento per le persone che vi lavorano, ma al tempo stesso può crescere davvero solo quando il suo territorio è fertile di stimoli, di idee, di passioni. Questo è il cardine della cultura aziendale per le aziende a cui è affidato il Brand Calia Italia. Far star bene i dipendenti non solo in termini professionali. Perché sono loro il patrimonio più grande di un’azienda. Far star bene Matera. Perché investire nelle proprie radici significa investire nel proprio futuro.