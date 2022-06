Elena Bruschi (Roma, 1959) e Antonio Esposito (Roma, 1961) hanno condiviso il loro lavoro a Monopoli (Bari) dal 1992 al 2011, dopo aver trascorso alcuni anni a Milano con diverse esperienze di formazione e di lavoro.

Lo studio Bruschi Esposito ha affrontato temi progettuali diversi basati su incarichi privati e pubblici e su concorsi di progettazione (tra questi i più fortunati: Casa unifamiliare a Barialto, 1993, 2° premio ex-aequo; Sistemazione delle rovine di Egnazia, 2001, progetto vincitore; Sistemazione per Piazza della Libertà a Cesena, 2003, 2° premio ex-aequo; Plaza Bicentenario a Città del Messico, 2008, progetto vincitore) senza trascurare l’impegno in varie attività di promozione culturale. Elena Bruschi ha rivolto negli ultimi anni una spiccata attenzione al tema dell’abitazione e si occupa attualmente della pubblicazione della rivista dell’Ordine degli Architetti di Bari. Antonio Esposito ha coltivato, sin dagli anni della sua formazione, un interesse particolare per l’architettura portoghese ed una frequentazione costante con la città di Porto, dai quali sono nati negli ultimi anni diversi studi e pubblicazioni (in collaborazione con Giovanni Leoni i due volumi sulle opere di Eduardo Souto de Moura e di Fernando Tàvora, pubblicati da Electa). Ha insegnato presso le Facoltà di Architettura di Bari e Milano e le Facoltà di Ingegneria di Potenza e Napoli. Oggi insegna Composizione architettonica presso il Dipartimento di Architettura di Cesena dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna e svolge attività di consulenza per lo studio Bruschi Esposito.