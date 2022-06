Ultima arrivata nella grande famiglia del Gruppo Bipa, Bipaled S.r.l. è un’azienda giovane e dinamica focalizzata nel mondo dell’illuminazione a led.

Da una quinquennale esperienza nel settore, offriamo una completa gamma di prodotti adatta a soddisfare tutte le esigenze dei clienti garantendo un’assistenza tecnica e un supporto completo in fase di progettazione e sviluppo del calcolo illuminotecnico.

Lavoriamo con aziende consolidate con base in Cina per offrire prodotti di importazione di qualità, garantiti e certificati nel mercato europeo. Abbiamo inoltre brevettato una linea di prodotti progettata e realizzata in Italia. Materiali di qualità interamente Made in Italy.