Piscine Castiglione, propone al cliente che intende realizzare una piscina, soluzioni a 360°, per rispondere ai sogni e alle esigenze di ognuno. Le tecnologie proposte sono state studiate per garantire la massima adattabilità progettuale e allo stesso tempo arricchire il design della piscina, coniugando così funzionalità e risultato estetico: Myrtha Design e BlueStyle in qualsiasi forma e dimensione possono essere realizzate non solo con il classico sistema a skimmer ma anche con l’innovativo sistema a sfioro.