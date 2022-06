Alessio Tosti nasce a Jesi nel 1989. Nel 2008 si diploma come geometra ma la sua passione per il mondo dell’architettura e del design lo spinge a iscriversi alla Poliarte - Design School di Ancona dove nel 2011 si laurea in Interior Design con il massimo dei voti. Nello stesso anno vince il concorso Pietra d’Autore – Premio Aldo Gamba ad Acqualagna nella categoria “design componenti di arredo per interni” ed è anche tra i vincitori in un concorso per la progettazione di uno stabilimento balneare a Rimini. E' specializzato nella progettazione di ambienti, arredi e rendering.