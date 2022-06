Architecno è una società di ingegneria e di architettura che fornisce ai propri clienti tutti i servizi tecnici necessari alla realizzazione di un'opera edile: la progettazione architettonica, il restauro, l'ingegnerizzazione del progetto, la progettazione strutturale ed impiantistica e la direzione lavori, oltre che la diagnosi e certificazione energetica.

Architecno è specializzata nella progettazione e realizzazione di edifici a basso consumo energetico, sfruttando le fonti rinnovabili, mediante un’attenta e accurata opera di progettazione architettonica. La garanzia dell'ottenimento degli obiettivi prestazionali è assicurata da una grande esperienza nel settore, da numerosi sopralluoghi in cantiere e da una campagna diagnostica mirata alla verifica di tutte la fasi progettuali e costruttive. Architecno, è inoltre altamente qualificata nel restauro monumentale ed architettonico, curando progetti per la valorizzazione di edifici storici, sia per quanto riguarda le strutture, che per il recupero di affreschi, manufatti lignei e opere scultoree. Da anni, si occupa anche di didattica e di insegnamento universitario, oltre che di formazione altamente qualificata per interventi sugli edifici storici ed indagini diagnostiche.