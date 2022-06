Lapèlle Design: collezioni di piastrelle in pelle morbide e flessibili da attaccare, staccare, sostituire ogni volta che lo si desidera. Ambientazioni esclusive, eleganti, accoglienti rese uniche dai preziosi rivestimenti a parete in pelle e pavimenti in pelle. Sintesi perfetta tra maestria artigianale e continua ricerca di miglioramento, elementi questi che da oltre 60 anni contraddistinguono la produzione di Scamosceria Astico, le nostre collezioni di piastrelle in pelle per pavimenti e rivestimenti uniscono il comfort della vera pelle, una materia prima del tutto naturale, alla ricercatezza ed alla varietà di finiture e colori ed alle prestazioni termico-acustiche facendo delle piastrelle in pelle Lapèlle Design il rivestimento perfetto in qualunque contesto: dalla camera da letto alla sala home-cinema, dalla residenza di design all' hotel di lusso, dall'interno di uno yacht alla stanza dei bambini. Comporre un mosaico con le piastrelle in pelle di Lapèlle Design diventa un gioco di stile pensato per soddisfare le esigenze dei progettisti più ambiziosi ma anche per risultare alla portata di tutti, grazie all'esclusivo sistema di posa, ideato e brevettato da Scamosceria Astico, che, in modo semplice ed intuitivo, consente di rimuovere, sostituire o riposizionare le piastrelle in pelle infinite volte.