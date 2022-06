Antonio Vitiello svolge attività di libero professionista in Italia e all’estero, con esperienze consolidate nell’ambito della progettazione architettonica, dell’interior e lighting design.

Il percorso formativo specialistico, l’esperienza professionale sul campo ed un aggiornamento costante ne fanno un tecnico di competenza multidisciplinare, in grado di offrire un servizio che abbraccia tutte le fasi dell’iter progettuale, dal concept e studio di fattibilità alla progettazione esecutiva, con la conseguente gestione tecnica ed economica del cantiere fino alla realizzazione completa dell’opera.

Praticità e spirito creativo si traducono in un’architettura degli spazi pulita nelle linee e nelle forme, un abaco di segni riconoscibili che si conformano all’identità e all’unicità di ogni singolo cliente. Il rispetto e la valorizzazione delle preesistenze, l’impiego di metodi innovativi e materiali sostenibili, il contributo dell’illuminazione naturale e artificiale diventano principi cardine di ogni progetto, elementi di una sintesi che integra idea, funzione, materia, emozione. La progettazione della luce, in particolare, rappresenta il valore aggiunto di un servizio che si distingue per qualità ed eleganza, dunque non sottovaluta il ruolo fondamentale e lo straordinario potere dell’illuminazione, nella valorizzazione dello spazio abitativo come nel miglioramento del benessere fisico e psicologico di coloro che lo vivono.

Una forte passione per la fotografia, e soprattutto per la grafica, con la realizzazione di rendering altamente fotorealistici, arricchisce e rifinisce un bagaglio di competenze che consente di rispondere in maniera efficace e professionale a qualunque esigenza.