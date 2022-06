Studio di architettura che opera nella progettazione e arredo di spazi interni ed esterni, nella pianificazione urbana e territoriale, secondo i principi dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

Fondato dall'architetto Grazia Puzziferri, laureatasi a Roma presso la Facoltà di architettura "Valle Giulia", e con esperienze di studio e attività professionale in Spagna, lo studio ha sede a Gravina in Puglia, ma si apre al contesto pugliese e alla vicina Lucania, operando attraverso il restauro e la ristrutturazione sia in contesti storici di pregio, quali sono appunto i borghi antichi presenti sul territorio, sia sulla trama della città di origine più recente.

http://divisare.com/authors/2144705955-grazia-puzziferri