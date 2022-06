La nostra filosofia progettuale è permeata dal desiderio di trovare semplici soluzioni a problemi complessi. Investiamo tempo nel conoscere a fondo la personalità sia dei luoghi che dei committenti, per trovare l’ispirazione necessaria a trasmettere, con immaginazione e sensibilità, le loro aspirazioni al progetto. Il nostro obbiettivo è di sviluppare positivamente la relazione che le persone hanno con l’ambiente circostante, sia costruito che naturale, perché crediamo fortemente che l’architettura debba in primo luogo infondere benessere a chi ne fa uso. Infine siamo pienamente coscenti che l’architettura, pur se intrinsecamente bellissima, si realizza unicamente in relazione a chi la utilizza. Il nostro primario interesse per cui è quello del responso degli utenti, da cosa sono attratti da un edificio, da quanto pratico lo trovano e da in che modo si sentono connessi con esso dal punto di vista storico, culturale ed ambientale.