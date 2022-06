Sestini e Corti è un' azienda a conduzione familiare situata in una antica leopoldina del Settecento, in mezzo alle colline toscane del senese.

Fin dagli inizi degli anni settanta i soci Aldo Sestini, Maria Teresa Sestini e Mauro Corti puntano alla qualità selezionando prodotti e materiali di alta qualità ed artigianalità.

Oggi con i figli, Giovanni Corti, Jacopo Sestini e Paolo Sestini, e la voglia di sperimentare, realizzare e recuperare oggetti unici e vecchi materiali come il legno ed il ferro, possiamo arredare ambienti rustici e moderni, commerciali e privati con carattere e personalità.

L'obiettivo è sempre quello di creare oggetti curati nei minimi dettagli per un arredo che fonda linee contemporanee con superfici "materiche", adattabile sia in contesti rustici che moderni. In collaborazione con i migliori artigiani locali come fabbri e falegnami, il ferro ed il legno vengono esaltati nella forma e nella lavorazione, creando oggetti unici e particolari, un vero made in Italy.

Oggi lo showroom dell'azienda visibile dall’autostrada A1 oltre a mostrare parte degli oggetti e delle realizzazioni, è una fucina di idee dove è possibile sperimentare e giocare con i vari materiali.