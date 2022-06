km0 è un noi, un gruppo di professionisti liberi e indipendenti, artefici di un’architettura sempre integrata con il suo contesto. Contesto di cui consideriamo parte il cliente stesso, le sue passioni, le sue necessità. Per noi di Km0 il contesto sei tu. Per questo crediamo che fare architettura non sia soltanto un mestiere, né una vocazione. È prima di tutto una scelta etica.

Siamo consapevoli di essere chiamati a realizzare qualcosa che non solo entrerà nella vita di molti, ma che le vite di molti dovrà lasciarle entrare, camminare, fermarsi, abitare. Dagli interni agli spazi urbani, passando per allestimenti temporanei ma progettati per durare nella memoria, noi di Km0 costruiamo o trasformiamo spazi con la serietà che serve e la visione che mancava. Quella che unisce alla creatività un’attenzione naturale per la sostenibilità, intesa come punto d’incontro tra esigenze ambientali, sociali ed economiche. Perché, da architetti, sappiamo guardare tutto in prospettiva: anche il futuro del pianeta.