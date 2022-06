Laureato in Architettura a Venezia nel 1986, si occupa di architettura e design, con numerose realizzazioni nel campo residenziale, direzionale, commerciale, industriale in Italia e all'estero. Molte di queste realizzazioni sono pubblicate dalle più importanti riviste di settore. Nel 2007 diviene cofondatore e dirige sino al 2009 il dipartimento di architettura e design della Alberto Del Biondi Industria del design, con sedi a Milano, Atene, Londra, New York, Shangai, con il quale oltre a firmare numerosi oggetti per la produzione industriale, progetta due importanti alberghi in Grecia sull’isola Eubea e nel cuore di San Pietroburgo in Russia. Con il proprio studio nel 2008 realizza la nuova sede API spa, progetto quest’ultimo selezionato dalla pubblicazione “Architetture d’Impresa” patrocinata tra gli altri dal “Centro Studi sull’impresa ed il Patrimonio Industriale”, nel 2009 termina la nuova sede della Marco Bicego. Viene inoltre selezionato come realtà emergente veneta da “Fuoribiennale” in collaborazione con il Corriere della Sera. Per Boffi ha disegnato con Mario Tessarollo la linea di rubinetti Cut nel 2002, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti come la Selezione Compasso d’Oro, il Red Dot Award, il Blue Print Award