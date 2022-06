Studio di progettazione e design d'interni per unità abitative ed attività commerciali; fornitura e distribuzione di complementi e materiali innovativi. La ricerca, lo studio e l'impiego di metodologie all'avanguardia, permettono ai nostri progettisti di creare ambienti ad hoc e riportare a nuova vita i tuoi spazi. I nostri designers avvalendosi di simulazioni tridimensionali sono in grado di fare vivere i vostri ambienti ancora prima di avviare i lavori esecutivi. Avrete a disposizione gli ultimi ritrovati in fatto di materiali e tecnologie per ottimizzare il risultato. Dalla domotica alla climatizzazione passando dagli arredi più moderni senza dimenticare i grandi classici lo studio Shock Interior Designers è pronto a dare vita ai tuoi sogni.

Il design degli interni o interior design è la progettazione degli spazi e degli oggetti d'uso comune all'interno di un luogo chiuso, sia esso un'abitazione privata, un esercizio commerciale, uno spazio ricettivo, un ambiente di lavoro.

Comunemente si associa all'interior designer una figura più simile ad uno stilista d'interni, ma in realtà il designer presta particolare attenzione agli aspetti pratici e funzionali del vivere lo spazio, ad esempio che i mobili abbiano il giusto dimensionamento, che siano rispettati gli spazi di passaggio, che gli arredi siano disposti in modo comodo e funzionale, che i materiali e le tecnologie siano di buona qualità, che non ci siano potenziali pericoli per la salute di chi usufruirà di questi ambienti, che ci sia una buona insonorizzazione, un buon rapporto fra consumi energetici e comfort, che tutto l'ambiente sia in armonia tra l'ingombro degli spazi pieni e l'utilizzo degli spazi vuoti.

Prima dell'introduzione di queste definizioni tutto ciò si riconduceva all'arte della decorazione che veniva distinta dall'arte dell'architettura vera e propria perché non andava a modificare le strutture portanti degli edifici, ma si occupava sia degli abbellimenti interni ed esterni che degli arredamenti veri e propri.