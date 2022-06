Marco, nato nel Settembre del 1975 da vita nel 2006 allo studio di Architettura AMZ 104.

Basa i suoi progetti secondo le necessità del committente, curando ogni piccolo dettaglio.

Questo metodo progettuale rende tutti i lavori unici nel loro genere , permettendo ad essi di essere riconosciuti proprio per i dettagli che li caratterizzano.

La scelta professionale di non adottare uno "stile progettuale" per i lavori realizzati è risultata vincente proprio perché ha esaltato il carattere e l'identità di ogni lavoro, non uniformandolo ad altri.

Tra Italia e Berlino, oggi più che mai, cerca di acquisire sempre più tecniche innovative senza mai perdere di vista il suo punto focale: il committente e le sue esigenze.