Germana Maranca (classe '74), si laurea in Architettura a Napoli, dopo un tirocinio di 8 mesi presso la Bartlett School of Architecture and Planning di Londra. Dopo la laurea collabora con l’arch. Pierluigi Cervellati, occupandosi di pianificazione urbana ed ambientale, e nel 2004 fonda, con altri due soci, lo Studio74ram occupandosi di architettura, allestimenti ed industrial design.

Dal 2014 è titolare dello studio M@G Architettura&Design a Napoli dove svolge attività da libero professionista occupandosi di progettazione architettonica ed interior design per appartamenti e uffici.