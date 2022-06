Lo studio NK Design nasce dalla mia passione per l'arredamento e il design. Dopo anni di esperienza lavorativa come interior designer presso importanti aziende operanti nel settore dell'arredo e delle cucine ho deciso di intraprendere un nuovo percorso lavorativo in modo autonomo, per poter spaziare a 360 gradi nel mondo del design d'arredo.

Grazie anche alla collaborazione con professionisti del settore, NK Design è in grado di offrire alle aziende ed ai privati servizi di elevata qualità.

Il progetto viene seguito in ogni aspetto, da quello progettuale a quello realizzativo.

I clienti possono avere un supporto completo che comprende la realizzazione del progetto d'arredo, la stesura di listini personalizzati, la produzione di cataloghi e progetti grafici fino alla pubblicazione del sito internet.