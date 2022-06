STUDIO HUB_ OFFICINA CREATIVA è uno studio di progettazione che accoglie e riunisce figure professionali esperte nel campo della progettazione architettonica, del graphic e web design.

Lo studio ha quindi una struttura e un approccio pluridisciplinare,riservando a ognuna di queste discipline la medesima cura e attenzione. L'ambizione architettonica dello studio mette la forma a servizio della qualità e del comfort d'uso interno ed esterno, concependo l'opera come un unicum con il suo contesto urbano. Firmitas, Utilitas e Venustas come principi da perseguire non solo nell'architettura, ma anche in campo grafico, dando forma e concretezza alle vostre idee, seguendo con estrema cura il loro sviluppo.