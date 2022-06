Il progetto V-Studio è nato per rappresentare, promuovere e vendere le opere di Silvio Vigliaturo, artista italiano e maestro vetraio di levatura internazionale.

Quello che vi proponiamo è legato al suo lavoro, costituito da opere in vetro, sculture monumentali in vetro, acciaio e ceramica che aggiungeranno magia e prestigio a quello che già state vendendo o nel luogo in cui vivete o lavorate. I lavori sono destinati sia a spazi interni che esterni. I vari lavori che vi proponiamo sono solo una parte di quello che possiamo realizzare. Siamo disponibili anche per la progettazione su misura: dateci un'idea, vi creiamo un bozzetto e saremo pronti per la realizzazione.