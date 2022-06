Paolo Frello nasce nel 1964 dopo gli studi di architettura apre lo studio a Milano specializzato in architettura degli interni, comunicazione visiva e disegno industriale. Nel 1988 riceve la menzione d’onore al World Design Library in Tokyo per la progettazione di un nuovo elettrodomestico, nel 1994 la Menzione d’onore al concorso di design Waterlily European Award di Colonia per il disegno di una serie di imbottiti e nel 1997 la Menzione d’onore al concorso Office Design Competition per il progetto di un nuovo componente per l’arredo degli uffici nell’ambito del Salone del Mobile di Milano.

A fianco dell’attività di progettista è giornalista per la rivista Costruire per la quale redige la rubrica Design per otto anni. Ha curato numerose pubblicazioni nel settore architettura e design tra le quali il volume per il concorso di architettura sul progetto Garibaldi Repubblica a Milano e il libro Parola di Designer. Nel 1997 effettua consulenze negli Stati Uniti dove progetta gli interni di numerose ville in Florida, Colorado, Michigan, North Carolina e l’allestimento per la mostra "A palette for sense" al museo di Orlando. Nel gennaio duemila si trasferisce in Florida dove collabora assiduamente con lo studio Andrew Kirschner Architects per lo sviluppo e la consulenza sul design di interni. Nel 2001 fonda Paolo Frello & Partners, società che si occupa di fornire soluzioni di progettazione e realizzazione sia per il residenziale che per il terziario. Oltre agli Stati Uniti concretizza progetti e realizzazioni in Italia, Francia, Spagna, Belgio e Regno Unito. Sempre nell’ambito dell'interior design vengono concretizzati importanti progetti residenziali in Svizzera e in oriente dove viene realizzata la sede dell’ambasciata Europea CEE a Baku, in Azerbaijan, e una catena di store in Cina. Lo studio è attivo anche nel settore della comunicazione visiva: nel 2010 inizia a collaborare come Art Director per il Gruppo Cartorama, azienda leader nel settore della cartoleria, per la quale cura il progetto di brand identity del marchio Repap, creato per un nuovo genere di carta ’tree-free’. Il progetto è stato selezionato per il Compasso d’Oro all’ADI Design Index 2011, il più rappresentativo ed autorevole riconoscimento del design italiano. Parallelamente realizza il design per il diario scolastico Snoopy edizione 2013 e diventa direttore creativo di Ogami, unusual accessories e nasce una collezione di notebooks attualmente presenti in importanti musei, solo per citarne alcuni, Biennale di Venezia, Macro di Roma, Moma di New York e Whitney Museum.