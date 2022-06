"L'emozione più forte che ricevo dalle mie opere è quando le persone mi dicono che ciò che ho creato le fa sentire bene, in armonia con loro stesse. L'obiettivo del mio lavoro è di creare ambienti da cui si possa trarre benessere, ma non è qualcosa che provoco volontariamente, forse è per rendere felice me stessa che lo faccio".

Silvia Massa Studio si occupa di Interior&Color Design dal 1998, proponendo soluzioni innovative d'arredo per case, uffici, negozi e showroom in Italia e all'estero. Interpreta l'architettura d'interni come scenografia sensoriale in cui materiali, oggetti, forme, colori e illuminotecnica interagiscono armonicamente creando una relazione equilibrata tra uomo e casa. Abitare, inteso come connessione perfetta tra spazio interiore e realtà esterna. Vivere la propria casa, traendo benessere dal bello e non solo dal giusto. Dalla ricercatezza degli accostamenti, dalla raffinatezza dei particolari, dall'uso ponderato di pesi e volumi, dalla sapiente ridisposizione e dal lucido riequilibrio degli spazi. In particolare, Silvia Massa Studio cura e progetta le interazioni tra luci e colori, elementi prioritari di una mappatura emozionale degli ambienti. Le esperienze del colore e della luce sono soggettive e possono mutare a seconda dello stato psico-fisico ed emotivo, della cultura di appartenenza e del contesto geografico di ognuno. Per questo motivo Silvia Massa Studio tiene in massimo conto le esigenze e le percezioni del committente affrontando con la dovuta cura le caratteristiche e le potenzialità del luoghi in cui interviene, cercando di soddisfare il massimo delle aspettative attraverso una grandissima attenzione ai particolari e all'insieme di ogni singolo progetto. Ogni tipologia di esigenza viene valutata con rispetto straordinario e massima riservatezza, affinché le soluzioni individuate possano incontrare il più ampio apprezzamento da parte della clientela. Silvia Massa Studio realizza anche la collezione esclusiva di adesivi decorativi Silviastickers che hanno ricevuto vasti consensi dalla stampa nazionale ed internazionale del settore. Ideali per essere applicati all'interno di case, uffici, showroom, negozi, stand fieristici e allestimenti, si distinguono per il caratteristico "effetto disegnato", l'ampia gamma dei soggetti dai dettagli particolarmente elaborati e minuziosi e la qualità del materiale vinilico, straordinariamente sottile ed opaco. Si fondono armonicamente con ogni genere di superficie (muri, vetri, specchi e complementi d'arredo) risultando parte integrante di esse.