Giulio Patrizi è un designer che lavora per creare prodotti innovativi, interni e branding design. Con sede a Roma, Giulio Patrizi progetta per clienti in Italia e all’estero: grandi produttori, piccole aziende e privati. Grazie a mostre e riconoscimenti il progettista ha attirato l’attenzione per i suoi progetti concettuali e sostenibili.

Nato nel 1980, Giulio Patrizi ha studiato Industrial Design presso l’Accademia di Belle Arti. Dopo un master presso il Politecnico di Milano, la sua esperienza lavorativa inizia presso studio di MassimilianoFuksas a Roma, dove collabora a progetti di interni, design ed architettura.Nel 2009 fonda lo studioGiulioPatriziDesigner, specializzato in industrial design, interior e comunicazione, dove collabora con aziende e grandi realtà italiane, quali I.C.E. e CONAI ed IED.

Attualmente è direttore artistico della start up IFU – InstructionForUse.