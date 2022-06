Bartolomeo Quintiliani si laurea nel 1994 ed inizia subito a lavorare nel campo dell'architettura di interni di lusso collaborando con uno dei più importanti studi professionali del settore guidato dall'arch. Walter Franchini. Fondamentali per la sua formazione professionale sono le partecipazioni, in questo periodo, alle ristrutturazioni di importanti hotel e yacht di lusso.Nel 2000 fonda Studio Q. Il progetto nasce come evoluzione della collaborazione con lo studio Walter Franchini . Studio Q si pone come obiettivo l’applicazione delle esperienze maturate in venti e più anni di attività dei progettisti sia nel campo dell’architettura che dell’interior design. Il nostro team pone alla base della propria filosofia progettuale la continua ricerca di nuovi materiali, l’aggiornamento sulle nuove tecnologie e uno stretto rapporto con i processi realizzativi. Ogni nostro progetto è l’espressione più autentica della creatività e della cultura del design italiano. Grazie ad una struttura organizzativa completa Studio Q riesce a seguire i propri lavori in tutte le fasi da quella ideativa a quella esecutiva. Anche l’elaborazione dei singoli dettagli riflette così la filosofia progettuale dello studio.