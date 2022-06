Emanuele Magini nato ad Arezzo nel 1977. Nel 2003 partecipa all’undicesima Biennale giovani Artisti del Mediterraneo di Atene.Dopo aver completato gli studi alla Bezalel Academy di Gerusalemme, si laurea in disegno industriale al Politecnico di Milano con una tesi sulla semiotica delle vacanze.Ha lavorato presso numerosi studi di architettura e design come Albera Monti Associati e Studio Rotella occupandosi di progetti nazionali e internazionali per clienti tra i quali: Casinò di Campione d’Italia, Acqua Valverde, Campari, Banca Sella, Citroen.Si è occupato di scenografia e set design collaborando con Disney Italia e ha insegnato presso isituti privati modellazione tridimensionale compiuterizzata.I suoi progetti hanno ricevuto premi e menzioni prestigiose a livello internazionale e sono stati pubblicati in numerosi giornali e riviste.Nel 2010 fonda il suo studio Magini Design Studio. Collabora con numerose aziende tra cui: Heineken, Seletti, Campeggi, Fiera di Verona.Dal 2012 è cultore della materia nel corso di Product design al Politecnico di Milano.