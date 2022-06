Desink.it è uno studio di progettazione creato da Gabriele Verducci e Lorena Migliorati che spazia dall'architettura d'interni, al design industriale e alla comunicazione, passando attraverso forme espressive come il disegno e la scultura.

L'amore per l'arte ci ha portato a una riflessione più profonda che è maturata nel design. Per questo motivo che desink ha intrapreso questa missione: fare dell'arte oggetti di design, spazi vivibili, messaggi efficaci. Desink significa estetica, praticità, concretezza. Nelle nostre soluzioni, infatti difficillmente il risultato è diverso dal concept, perché in fase preliminare lo studio delle necessità del cliente guida il progetto. Con i nostri lavori non vogliamo stupire, ma vogliamo che siano commercialmente validi. La passione per questo lavoro ci ha portato infine a conoscenze tecniche e tecnologiche in grado di farci risolvere qualsiasi problema. L'esperienza conquistata in questi anni unita alla frizzante curiosità per i nuovi materiali ci portano ad ottenere risultati al top, costantemente seguiti in ogni fase della realizzazione. Al suo interno importanti collaborazioni fanno di Desink un azienda in grado di soddisfare qualsiasi richiesta, dalla semplice pubblicità locale alla progettazione e realizzazione di boutique in tutto il mondo.