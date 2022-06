Nato negli anni ’70, come studio di architettura ed ingegneria, nel 1989, Thesia Progetti entra a pieno titolo nel campo del design .con il riconoscimento da parte del SIDI spagnolo per il tavolino Moon prodotto da Cattelan Italia. Diventa ben presto uno studio multidisciplinare lavorando in molti altri campi dell’attività creativa e applicando a tutti i settori la stessa professionalità. Quando ci viene stato chiesto quale sia la filosofia e le regole alla base del nostro lavoro, non abbiamo dubbi nel dichiarare . La sostenibilità, il riciclo, il riutilizzo e la eco-compatibilità Ci sono un sacco di definizioni davvero buoni di sostenibilità. Ci piace molto quella usata da Brundtland "Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." "Sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.