Officina82 nasce nel 2007 dall’incontro tra Fabio Revetria, architetto, e Lara Sappa, architetto paesaggista, come bottega artigiana di idee. Fin da subito lo studio si occupa di progettazione architettonica e paesaggistica integrata, con particolare interesse per l’inserimento degli interventi nel contesto storico/paesaggistico. La continua attività di ricerca si espande su diversi aspetti come quello storico, antropologico, paesaggistico ed estetico.