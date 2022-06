Lo studio di progettazione "Fabricamus Architettura e Ingegneria" è composto da 3 professionisti associati:

- arch. Oreste Batori - ing. Federico Berti Piras - ing. Stefano Rubellini. Grazie anche a collaborazioni con altri professionisti situati in altre regioni italiane, lo studio Fabricamus è in grado di svolgere incarichi professionali in tutta Italia, con una inclinazione per un target di clientela medio-alto. Tuttavia vengono svolte anche consulenze di interventi molto contenuti, con budget molto bassi.

La progettazione predilige linguaggi consolidati nel territorio in cui si interviene, preferendo l'impiego di materiali tradizionali abbinati a soluzioni tecnologiche contemporanee per garantire la massima funzionalità. In virtù delle competenze dei progettisti che compongono lo studio, l'attività di consulenza e progettazione si svolge in maniera integrata, affrontando le problematiche strutturali e impiantistiche contestualmente al progetto architettonico. Tale assetto consente al committente/cliente di relazionarsi con un solo studio di riferimento, senza dover gestire diversi professionisti nominati individualmente.

Nei confronti dell'utente privato, la progettazione segue un iter finalizzato alla massima personalizzazione e soddisfazione del risultato finale. Quest'ultimo non deve essere espressione dello stile del progettista, ma rispecchiare il gusto e la sensibilità del committente. Per questo motivo è fondamentale la prima fase di dialogo con il cliente, per approfondire le sue esigenze, le sue inclinazioni e preferenze. Fa seguito uno studio progettuale con presentazione grafica delle prime ipotesi progettuali, contestualmente all'analisi dello stato di fatto nel caso di interventi su edifici esistenti (predisposizioni impiantistiche, strutture portanti, ecc.). Alla prima stesura progettuale di norma segue una seconda presentazione, potenzialmente definitiva, frutto di un confronto accurato con la committenza. Ogni step progettuale contiene una quantificazione dei costi, dapprima sintetica, poi dettagliata, per verificare costantemente la fattibilità dell'intervento e la compatibilità con il budget prefissato. Conclusa la fase progettuale, lo studio assiste il cliente nella scelta delle ditte esecutrici, nella redazione dei computi metrici, dei capitolati e dei contratti ove necessario, con direzione dei lavori esecutiva e coordinamento per la sicurezza.

Ogni consulenza punta sulla centralità del PROGETTO nella buona riuscita di un intervento; pertanto il tempo investito sull'approfondimento progettuale è sempre positivo e proficuo. Inoltre ogni incarico è svolto nell'obiettivo di interpretare gli input ricevuti dal cliente, senza voler mai imporre uno stile o un linguaggio predefinito. Una particolare attenzione è rivolta agli aspetti strutturali, avendo lo studio maturato una vasta esperienza in interventi di miglioramento sismico e riparazione danni di edifici danneggiati da eventi sismici (a partire dal sisma 1997 di Umbria e Marche).