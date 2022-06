+Progettazione architettonica: studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, assistenza di cantiere e contabilità lavori

+Progettazione urbanistica: masterplan, piani strategici, studi di fattibilità, piani di recupero, piani di attuazione, ricerca e sviluppo di strategie di marketing urbano e territoriale +Progettazione di interni, arredamento, concetti illuminotecnici +Rappresentazione e modellazione tridimensionale alla scala architettonica, urbana e territoriale +Progettazione di edifici energeticamente sostenibili ed in bonus cubatura, certificazioni CasaClima per edifici nuovi e oggetto di risanamento +Redazione di pratiche per l'ottenimento di agevolazioni fiscali (detrazioni IRPEF per spese di ristrutturazione e riqualificazione edilizia) +Redazione di attestati di prestazione energetica (APE) ai fini di passaggi immobiliari in ottemperanza alla nuova normativa +Assistenza al cliente per l'ottenimento di contributi pubblici nazionali e provinciali (nuova costruzione -ristrutturazione -ampliamento) +Perizie e consulenze tecniche in materia di edilizia e urbanistica. CTU (consulente tecnico d'ufficio) del Tribunale di Bolzano e CTP (consulente tecnico di parte) per perizie giudiziali ed extragiudiziali. Lo studio si avvale di una rete di partners e collaboratori che coprono tutti i campi della progettazione: strutturisti, esperti di tecnologia dell'acciaio e del legno, impiantisti, consulenti energetici casaclima, coordinatori della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.