FPAA è uno studio di progettazione architettonica. Si occupa di nuove costruzioni e riqualificazione del patrimonio edilizio, ma anche di arredamento di interni, comunicazione grafica e corporate design.

Ha la sua sede ad Orbetello da cui opera anche in paesi al di fuori dell'Italia. Si avvale della collaborazione di professionisti esterni per affrontare e risolvere ogni intervento nella sua totalità. Lo studio predilige una progettazione contestualizzata per offrire la soluzione migliore partendo dall'intento progettuale e dal confronto con il cliente e con il luogo d'intervento.