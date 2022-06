Dal percorso creativo di un gruppo di lavoro nel quale confluiscono esperienze di design, architettura e artigianato nasce LI-VING, brand di progettazione, realizzazione e vendita di oggetti di design di arredo, fondato da Antonio Lauriola e Vito Vero.

Sprung from the creativity of a team with experiences in design, architecture and handicraft, LI-VING is a design, self-production and sale brand of interior design elements founded by Antonio Lauriola and Vito Vero.