Arredamento _ illuminazione - carte da parati - tessuti e tendaggi - forniture per Bar Ristoranti , Hotel . Progettazione di interni. Franck Sonn Home a Taranto , uno store unico nel suo genere . Nasce nel 2018 fondato dal suo inventore creativo Francesco Sonnante che ha una trentennale esperienza nel settore casa e arredo in genere. Realizza interni in Italia ma anche estero , le sue idee creative sono quelle che hanno da sempre contradistinto Francesco Sonnante ( visita anche : Archilovers/Francesco Sonnante ).