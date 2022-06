Lo studio m12 architettura design guarda al futuro e lo fa attraverso strumenti tecnologici performanti per la progettazione come, ad esempio, l’utilizzo del BIM nella modellazione di spazi in tre dimensioni.

Lo fa conducendo una incessante ricerca su materiali, prodotti e tendenze del vivere quotidiano. Seleziona con cura le collaborazioni con artigiani attenti alla tradizione ma vogliosi di sperimentare e sperimentarsi. Ci piace pensare che ogni persona che da vita al progetto, sia parte di un ingranaggio sofisticato e complesso e che per questo deve essere valorizzata anche per il più piccolo contributo.

Vorremmo sempre avere clienti curiosi, complici e interessati a cui offrire idee, suggerimenti e dettagli, il più possibile vicino ai loro desideri.

Certi che la differenza si operi nel campo delle scelte, talvolta forti e coraggiose.