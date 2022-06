Studio di architettura e design a diversa scala: da quella architettonica ed urbana a quella delle finiture d’interni. La continua attività di ricerca mira a fornire soluzioni progettuali per tutti i paesaggi contemporanei abitati dall’uomo d’oggi: ogni fatto architettonico è vissuto attraverso gli occhi critici di chi vuole mettere in discussione le certezze e la quotidianità per ricercare nuove identità. Lo scopo dello studio è quello di sviluppare un'architettura che sia in grado di riconfigurare e riqualificare i siti ed è finalizzato alla sostenibilità ambientale e sociale. La progettazione degli spazi si basa sui concetti di semplicità e funzionalità, dove le persone sono coinvolte e dove le persone si sentono protagonista.