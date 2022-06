Francesco Della Femina, architetto , decoratore ed interior designer, nato a Capri, ha una lunga esperienza professionale nei progetti residenziali, alberghieri e commerciali. Il suo è uno stile italiano contemporaneo, moderno e “classic chic”, sofisticato e mediterraneo. Le ville, gli spazi e gli arredi creati da Francesco Della Femina trasmettono comfort, bellezza, vivacità, armonia e lusso. Lo studio Francesco Della Femina Design è organizzato per seguire progetti in Italia ed all'estero, ed è presente sia a Capri che nel centro storico di Napoli, dove ospita una galleria di arredi disegnati e realizzati in edizione limitata.