IL NOSTRO LAVORO E' IL PRODOTTO CONTINUO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE CONDOTTO INSIEME, OVE OGNI UNO APPORTA IL PROPRIO CONTRIBUTO

A Palermo, da vari anni, è condotta una continua ricerca e sperimantazione intorno le intere discipline dell’Architettura, sia liguistico/tecnologiche sia accademiche. In tal senso, lo Studio Angelico, vanta la collaborazione di professionisti completi per settori ed aree di appartenenza, potendo intervenire agevolmente dalla grande alla piccola scala di dettaglio delle varie forme dell’Architettura e dell’abitare sia presente sia passata, ma deliberatamente escludendo l’area della pianificazione urbanistica . L’aforisma è: “…siamo fortemente convinti che l'unione fa la forza e, nel nostro caso, spesso, "la differenza"; ciò è dimostrato dalle numerose pubblicazioni o, dalle varie vincite a concorsi di settore, non ultimo, dalle realizzazioni stesse (www.walterangelico.com), di cui se ne annoverano diverse.

Attualmente il gruppo di lavoro è impegnato su vari fronti della ricerca in Architettura non trascurando la pubblicazione degli esiti e delle sue realizzazioni, su volumi e riviste di settore.”