Il brand Marco viene concepito per dare spazio alla creatività contemporanea, per soddisfare chi cerca quello stile fresco e attuale che non cade mai nella banalità. Sfizioso e divertente, ma allo stesso tempo sfacciato e voluttuoso, Marco vuole viziare chi lo sceglie, mantenendo tutta la forza di un mobile prodotto al 100% in Italia, coinvolgendo giovani progettisti e designer pronti ad unire competenza tecnica ed estro creativo.

Viziarvi per noi è un piacere e sperimentare nuove proposte d’arredo diventa un percorso che vogliamo iniziare in questo modo, scherzoso e provocante.

La linea Marco gioca con i piccoli vizi, con le divertenti trasgressioni che viviamo ogni giorno, sorridendo, senza perdere di vista il valore artigianale e materico di ogni nostra proposta, frutto di accurati studi e ancora oggi in trasformazione.