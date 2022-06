L’artista Monica Dessì è nata a Chieri nel 1975 e attualmente vive e lavora nelle splendide colline del Monferrato.La sua carriera nasce nel 1997 come interior designer, ma la sua attività principale è con il vetro.Ha studiato in Toscana, a Zurigo e a Venezia.Crea installazioni e sculture che sorprendono per le loro dimensioni e sfidano la forza di gravità.Il vetro è il solo materiale che le permette di esprimere le sue quattro parole-chiave: “Colore, Luce, Trasparenza e Movimento” che caratterizzano il suo percorso artistico ed interiore.Ecclettica ed instancabile, lei ama creare sinergie tra colore, forma e qualsiasi tipo di materiale.Esperta nella progettazione del colore da 15 anni opera nel settore pubblico e privato.Ha realizzato in Europa diversi progetti e con il vetro ha esposto diverse volte, da Milano a Londra, passando poi da Amsterdam e Parigi.In ogni suo progetto emergono la sua gioia e il suo amore per la vita.