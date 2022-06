Tomaso Cavalli (Parma, 1979) si laurea in architettura al Politecnico di Milano nel 2004 con tesi in restauro e riuso di una residenza gonzaghesca a Sabbioneta (MN). Lo stesso anno frequenta un corso di qualifica post-laurea sul tema della diagnostica, rilievo e conservazione applicate ai beni architettonici, e inizia l’attività di ricerca presso lo stesso ateneo occupandosi delle strutture lignee di alcuni importanti monumenti padani: monastero del Polirone a San Benedetto Po (MN), basilica di Sant’ Andrea e palazzo del Podestà di Mantova, Rocca Rangoni a Spilamberto (MO). Nello stesso periodo inizia a collaborare con studi di progettazione della sua città e avvia l’attività libero professionale con alcuni progetti privati, e diversi concorsi di progettazione tutti inerenti al tema della riqualificazione urbana dei centri storici. Dopo un’esperienza di un anno a Melbourne (Australia) e Asia, rientra in Italia nel 2010 dove fonda con alcuni colleghi il gruppo Custos, team di professionisti specializzati in riuso, restauro e progettazione in contesti storici, affrontando con essi diversi progetti pubblici legati a quel tema.

Da sempre innamorato delle cose con una storia e collezionista di design, ha iniziato da un paio d’anni a recuperare pezzi storici, altrimenti destinati alla discarica, adottandoli e riportandoli alla vita senza mai snaturarli. La sapienza di chi ha progettato e realizzato quei capolavori, e la passione per la materia ed il saper fare artigianale sono da poco sfociate nella ricerca della figura non-convenzionale dell’architetto-artigiano. Unendo il progetto con la realizzazione, Tomaso ha all’attivo alcuni interni caratterizzati da arredi autocostruiti in legno e rivestimenti murari in materiali della tradizione come calce e terra cruda.