Francesco CARDANO, interior designer, nasce in Italia nel 1979. Da oltre 10 anni si occupa della progettazione e arredo d’interni di edifici contemporanei e storici. In seguito all’esperienza maturata nella progettazione e direzione dei lavori, sente l’esigenza di creare un’azienda capace di offrire un servizio chiavi in mano, avvalendosi di un’equipe di maestranze altamente qualificate e della consolidata esperienza nel campo edile, in un territorio dove l’edilizia è cultura. Progetta e realizza con una passione che affonda le proprie radici nella creatività, al fine di offrire soluzioni esclusive e personalizzate, e di creare atmosfere uniche e suggestive all’insegna di un’eleganza senza tempo, sempre in grado di riflettere i gusti del cliente in modo discreto e impeccabile e curando in modo estremamente minuzioso tutti i particolari in un contesto dove nulla è lasciato al caso. Nel 2011 si affaccia su un mercato internazionale, a Londra, dove fonda una nuova azienda -la Points of view LTD construction and design- e inaugura un office-showroom in zona Chelsea, nel quale è anche possibile acquistare arredi delle aziende leader del made in Italy.