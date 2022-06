ARTUFFICIO è una società specializzata nel settore del contract uffici e dell’arredamento chiavi in mano per aziende.

In oltre 20 anni di attività noi di ARTUFFICIO abbiamo sviluppato un’importante esperienza nella progettazione di istituti bancari: una tipologia d’ufficio complessa, per il suo duplice carattere di spazio delimitato di lavoro e spazio aperto al pubblico, e per la necessità di rispettare requisiti di sicurezza e standard costruttivi particolari. ARTUFFICIO offre una consulenza globale, dal progetto alla consegna dell’ufficio chiavi in mano; un impegno che si traduce nel portare a termine i lavori “liberando” il cliente dal rapporto con i fornitori e dalle problematiche di cantiere. Il committente può contare su un unico interlocutore in ogni fase del progetto, adottando una soluzione che si è dimostrata la più efficace, certa nel risultato, controllabile nei costi.