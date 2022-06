“dopo una laurea in Architettura al Politecnico di Milano, oggi si occupa di progetti di cooperazione tra studi di architettura italiani e olandesi, come la partecipazione a bandi per la realizzazione di opere pubbliche, e segue le relazioni internazionali coinvolgendo professionisti e ricercatori universitari olandesi e gruppi di lavoro e ricerca in Italia, perché, come dice: «La condivisione di esperienze è la miglior ricetta per creare una nuova classe di innovatori».

Come lavoro??

-sono un coordinatore di scelte e non un impositore: il lavoro consiste nel coinvolgere tutti i portatori di interesse per indirizzarli verso una manipolazione “metabolica” delle risorse: meno materia e rifiuti zero -utilizzo nuove metriche per valutare l’efficacia dei progetti, per misurare i livelli di dematerializzazione, coesione, resilienza, benessere e ricchezza. -il progetto è guidato dall’obiettivo dell’abbassamento dell’impronta ecologica, che implica il rinnovo dei modelli produttivi attraverso l’aumento dell’innovazione.