Lo studio SebastianoAdragnaArchitetti nasce a Catania

nel 2009, nell’ambito della progettazione architettonica si propone come una struttura professionale multidisciplinare che raccoglie diverse esperienze e competenze che, operando in sinergia fra di loro, offrono un servizio volto all’ottenimento della massima qualità progettuale. In ogni progetto, dal design alla progettazione di edifici di nuova costruzione, dall’arredo d’interni alla configurazione di spazi esterni, emerge la volontà di proporre soluzioni innovative dall’alto valore estetico e funzionale. La continua ricerca, in termini di soluzioni e materiali, verte alla definizione di spazi in cui la tensione formale sia chiaramente leggibile ed in cui il fruitore viva un’esperienza coinvolgente in relazione agli stessi. Ne scaturisce uno stile sobrio ed elegante, arricchito da una scrupolosa cura del dettaglio.