ANGER PRODUCE E COMMERCIALIZZA INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNOALLUMINIO, PVC ED ALLUMINIO SCHUCO, PORTE INTERNE DI DESIGN, PORTE BLINDATE DI SICUREZZA, PERSIANE IN FERRO ED IN ALLUMINIO.
è PARTNER di ALPAC CASSONETTI E SPALLE TERMICHE, SOMFY DOMOTICA PER TUTTI, ROLLFLAP AVVOLGIBILI E FRANGISOLE, AGOPROFIL PORTE PENSATE, BAUXT SICUREZZA NELLE ENTRATE.
IL NOSTRO STABILIMENTO PRODUTTIVO è IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'ARTIGIANATO EVOLUTO SANNITA : MACCHINARI A CONTROLLO NUMERICO, MANODOPERA QUALIFICATA ED IL NOSTRO PENSARE IN GRANDE SONO IL GIUSTO MIX TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO
- Servizi
- PROGETTAZIONE VANI SERRAMENTI
- RILIEVO MISURE
- Fornitura
- TRASPORTO E POSA IN OPERA CON PERSONALE QUALIFICATO. LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATA
- DISEGNO E PROGETTAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
- Bacini di utenza
- Benevento
- Indirizzo
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VIA GAETANO RUMMO 7\9
82100 Benevento
Italia
+39-082454492 www.portefinestreanger.it