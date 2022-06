ANGER PRODUCE E COMMERCIALIZZA INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNOALLUMINIO, PVC ED ALLUMINIO SCHUCO, PORTE INTERNE DI DESIGN, PORTE BLINDATE DI SICUREZZA, PERSIANE IN FERRO ED IN ALLUMINIO.

è PARTNER di ALPAC CASSONETTI E SPALLE TERMICHE, SOMFY DOMOTICA PER TUTTI, ROLLFLAP AVVOLGIBILI E FRANGISOLE, AGOPROFIL PORTE PENSATE, BAUXT SICUREZZA NELLE ENTRATE.

IL NOSTRO STABILIMENTO PRODUTTIVO è IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'ARTIGIANATO EVOLUTO SANNITA : MACCHINARI A CONTROLLO NUMERICO, MANODOPERA QUALIFICATA ED IL NOSTRO PENSARE IN GRANDE SONO IL GIUSTO MIX TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO