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ANGER SRL
Finestre a Benevento
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    • INFISSI in LEGNO e ALLUMINIO serie PORTENTO86, ANGER SRL ANGER SRL Finestre & PorteFinestre
    INFISSI in LEGNO e ALLUMINIO serie PORTENTO86, ANGER SRL ANGER SRL Finestre & PorteFinestre
    INFISSI in LEGNO e ALLUMINIO serie PORTENTO86, ANGER SRL ANGER SRL Finestre & PorteFinestre
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    INFISSI in LEGNO e ALLUMINIO serie PORTENTO86
    PLANAR100 INFISSO in LEGNOALLUMINIO, ANGER SRL ANGER SRL Balcone, Veranda & TerrazzoAccessori & Decorazioni
    PLANAR100 INFISSO in LEGNOALLUMINIO, ANGER SRL ANGER SRL Balcone, Veranda & TerrazzoAccessori & Decorazioni
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    PLANAR100 INFISSO in LEGNOALLUMINIO
    PRESTANTE 68 INFISSO in LEGNO LAMELLARE, ANGER SRL ANGER SRL Balcone, Veranda & TerrazzoAccessori & Decorazioni
    PRESTANTE 68 INFISSO in LEGNO LAMELLARE, ANGER SRL ANGER SRL Balcone, Veranda & TerrazzoAccessori & Decorazioni
    PRESTANTE 68 INFISSO in LEGNO LAMELLARE, ANGER SRL ANGER SRL Balcone, Veranda & TerrazzoAccessori & Decorazioni
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    PRESTANTE 68 INFISSO in LEGNO LAMELLARE

    ANGER PRODUCE E COMMERCIALIZZA INFISSI E SERRAMENTI IN LEGNO E LEGNOALLUMINIO, PVC ED ALLUMINIO SCHUCO, PORTE INTERNE DI DESIGN, PORTE BLINDATE DI SICUREZZA, PERSIANE IN FERRO ED IN ALLUMINIO.

    è PARTNER di ALPAC CASSONETTI E SPALLE TERMICHE, SOMFY DOMOTICA PER TUTTI, ROLLFLAP AVVOLGIBILI E FRANGISOLE, AGOPROFIL PORTE PENSATE, BAUXT SICUREZZA NELLE ENTRATE.

    IL NOSTRO STABILIMENTO PRODUTTIVO è IL FIORE ALL'OCCHIELLO DELL'ARTIGIANATO EVOLUTO SANNITA : MACCHINARI A CONTROLLO NUMERICO, MANODOPERA QUALIFICATA ED IL NOSTRO PENSARE IN GRANDE SONO IL GIUSTO MIX TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

    Servizi
    • PROGETTAZIONE VANI SERRAMENTI
    • RILIEVO MISURE
    • Fornitura
    • TRASPORTO E POSA IN OPERA CON PERSONALE QUALIFICATO. LAVORI DI FALEGNAMERIA PERSONALIZZATA
    • DISEGNO E PROGETTAZIONE DI SPAZI INTERNI ED ESTERNI
    Bacini di utenza
    Benevento
    Indirizzo
    VIA GAETANO RUMMO 7\9
    82100 Benevento
    Italia
    +39-082454492 www.portefinestreanger.it

    Recensioni

    Michele Sabella, Benevento
    Professionalità e passione! Perché scegliere An.Ger.? Ho avuto il privilegio di visitare lo stabilimento di produzione, emozionato nel constatare la cura estrema con cui vengono realizzati i prodotti, controllati con attenzione uno per uno a fondo. Ho visto negli occhi dei tecnici amore nel fare le cose, pace e precisione come quella dei samurai.
    da oltre 4 anni
    franco del vecchio
    Serietà competenza...
    da oltre un anno
    Massimo Zarrelli
    Infissi di legno di ottima qualità. Ho scelto Anger sia per il mio appartamento che per il mio studio; tanta professionalità a partire dalla consulenza fino all’installazione . Farei questa scelta altre mille volte!!
    da oltre 2 anni
    Mostra tutte le 6 recensioni
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