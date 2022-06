Lo studio Carlo Bellini architetto é attivo a Milano da 25 anni, prevalentemente con incarichi per edifici industriali, uffici, negozi, case private e alberghi. Ha operato in Italia, Monaco, Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Balcani, Turkmenistan. Ha progettato e realizzato sedi Caterpillar in vari Paesi Europei, è stato consulente per Feltrinelli/Ricordimediastores, Lancôme, Rusconi e ha progettato e diretto la costruzione di ville in Veneto, Lombardia, Piemonte. Nel 2003 ha ricevuto dal Politecnico di Milano l’incarico per una cattedra in progettazione.