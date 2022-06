Dall’esperienza e dalla passione quasi decennale di Sabrina Gasparri nel settore dei camini a bioetanolo, nasce a Bologna fuocobio, calore di casa.

fuocobio è progettazione, realizzazione e vendita di camini a bioetanolo, bruciatori e accessori.

Il camino alimentato a bioetanolo (combustibile ecologico dall’elevato potere riscaldante, prodotto dalla lavorazione di vegetali) è un camino vero che produce una fiamma vera in grado di riscaldare.

Il bioetanolo non genera fumi nocivi e per questo i camini a bioetanolo non necessitano di canna fumaria e sono, pertanto, molto efficienti perché la maggior parte del calore sviluppato rimane all’interno della stanza.

Il funzionamento del camino a bioetanolo è molto semplice. Si riempie il bruciatore di bioetanolo e si accende con un accendino. La fiamma si regola e si spegne tramite un rampino.

Il camino a bioetanolo è un’autentica alternativa al camino tradizionale a legna.

In base alle tue esigenze e ai tuoi desideri, grazie alla nostra squadra di esperti artigiani, possiamo creare il tuo camino a bioetanolo su misura, originale e unico. L’attenzione al singolo dettaglio e l’utilizzo di materiali di elevata qualità e sicurezza, ci consentono di offrirti un prodotto e un servizio di assoluta eccellenza. Il Made in Italy è la nostra garanzia.

Disponiamo di una vasta gamma di camini pronti a catalogo delle più prestigiose aziende europee.

La nostra grande passione sono le cornici per camini antiche e autentiche, in marmo o pietra, recuperate grazie a esperti artigiani e a cui doniamo nuova vita grazie al sistema a bioetanolo.

La nostra gamma di prodotti si è arricchita di complementi come barbecue a carbonella che non producono fumo ed estrattori di succo ricco di vitamine e sostanze nutritive da frutta e verdure fresche.