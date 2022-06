"Non è solo una questione di stile,

ma una propria filosofia di vita"

Nader, nasce a Tehran nel 1961; dopo il liceo si trasferisce in Italia a Milano, dove frequenta il Politecnico di Milano, facoltà d’architettura.

Durante gli anni dell’università scopre la sua grande passione per i tappeti, in particolare Caucasici e Anatolici e Persiani di villaggio, attratto soprattutto dai loro colori intensi e dal essenzialità dei loro disegni ; nel 1993 inizia la sua attività di mercante e apre la sua prima galleria a Milano e da subito ha sempre partecipato ed esposto attivamente alle mostre d’antiquariato e manifestazioni nazionali ed internazionali.

La comunicativa non comune, la “confiance” che ispira alle persone che entrano attratte dalla coreografica e personali esposizioni, lo fanno diventare uno dei luoghi di incontro per gli appassionati dell’arte tessile.

Nader, uno dei massimi esperti di tappeti e d’arte tessile in Italia, ha realizzato il sogno di poter essere oltre ad essere un punto importante per i collezionisti d’arte tessile anche un luogo d’ incontro e di scoperta di mondi e culture diverse, attraverso eventi itineranti.

Incontrare, conoscere e scoprire culture diverse, sarà il filo conduttore di una serie di eventi-percorsi, che si terranno nella galleria Nader in Via Santa Marta 10, Milano; Le mostre organizzate sui Nativi Americani (Indiani D’America) e successivamente la mostra e la presentazione del libero PERCORSO D’AFRICA (2008) e MALI & DINTORNI (2010) su arte decorativa e tessile Africana (Tappeti, Tessuti, Maschere, Sculture, Statue e Gioielli e ecc….) e la mostra di TULU (2010) prossimamente una mostra sui tessuti e Kimoni Giapponesi, illustrato e raccontato lo porterà ad essere un punto di riferimento non solo per il tappeto ma anche per collezionisti d'arte Indocina e indo-americana e africana e d'arte contemporanea.

Nader dal 2011 co-ideatore del marchio SENSODEDICATO.

SENSODEDICATO è un marchio con i disegni registrati e si tratta di realizzare tappeti contemporanei di altissima qualità con il materiale pregiata (Lana, Seta, Filati pregiati e filati Bio-ecologici/vegetali).

SENSO Collection è composta da 4 linee e viene prodotto in serie limitata di soli 9 esemplari per disegno ma personalizzabili su misura e nei colori.

DEDICATO Rug Design è un servizio ineguagliabile per potere realizzare un tappeto sartoriale per conto delle aziende e/o studi d'architettura o interiors design o semplicemente per un privato che vorrebbe un prodotto esclusivo.

... ed il nodo diviene pennellata...

Nader, Via Santa Marta, 10 20123-Milano (Italy)

www.nader.it

info@nader.it