Il marchio SENSODEDICATO nasce dalla collaborazione di 2

gallerie storiche nel settore di tappeti e arazzi antichi e arte tessile, è un marchio con i disegni registrati e si tratta di realizzare tappeti contemporanei di altissima qualità con il materiale pregiata (Lana, Seta, Filati pregiati e filati Bio-ecologici/vegetali).

SENSO Collection è composta da 4 linee e viene prodotto in serie limitata di soli 9 esemplari per disegno ma personalizzabili su misura e nei colori.

DEDICATO Rug Design è un servizio ineguagliabile per potere realizzare un tappeto sartoriale per conto delle aziende e/o studi d'architettura o interiors design o semplicemente per un privato che vorrebbe un prodotto esclusivo.

Troverà il catalogo in PDF sul home page del sito www.sensodedicato.it,

(link “BROCHURE SENSODEDICATO 2013-14”). (http://www.sensodedicato.it/news/allegati/SD%20brochure%202013-2104.pdf).