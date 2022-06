Azzurra Garzone si laurea nel 1998 in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV.

Si trasferisce a Roma, dove si specializza in restauro. Si abilita alla professione di architetto nel 1999, data in cui si iscrive all’albo degli architetti di Bari. Dal 1999 al 2013 è direttore tecnico per i lavori di restauro nella categoria OS2 per la ditta Tecnireco, che opera nel settore del restauro dei beni artistici e architettonici su tutto il territorio nazionale. Dal 2003 al 2007 insegna restauro dei materiali lapidei come docente tecnico, prima presso l’ENAIP Regione Puglia, settore Beni Culturali, e successivamente presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce. Nel 2003 apre il proprio studio a Bari. Dal 2011 si avvale della collaborazione dell’ arch. Mariagrazia Ventrella. Nel maggio 2012 si iscrive all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di Bari. Lo studio si occupa principalmente di progettazione architettonica, design e arredo di interni, architettura del paesaggio, progettazione impiantstica, calcoli strutturali, direzione lavori, rilievi, accatastamenti, computi metrici, perizie e consulenze tecniche.