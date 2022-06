Sandrini Green Architecture è una azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di spazi a verde nata nel 1993 dalla passione per la bellezza e amore per la natura di due fratelli, Marco e Giuseppe Sandrini. Da allora, il talento artistico di Marco, responsabile della progettazione, e le capacità manageriali di Giuseppe, unite ad una precedente esperienza di dirigente nel settore delle costruzioni, hanno fatto di Sandrini Green Architecture una delle più grandi e rispettate realtà del settore in Italia. I successi e gli apprezzamenti ottenuti durante i primi anni di lavoro in Italia hanno portato a Sandrini Green Architecture incarichi progettuali dal resto d’Europa in un primo momento, e successivamente da altri mercati, particolarmente esigenti, quali La Federazione Russa e Miami negli Stati Uniti d’America. La passione per le sfide professionali ha determinato la decisione di costituire una filiale in Dubai nel 2008, dopo aver ottenuto il primo incarico di progetto nel 2007.

Sandrini Green Architecture sta, al momento, lavorando su diversi progetti in Dubai ed Abu Dhabi, unendo il suo know-how tecnico al gusto innato per la bellezza, caratteristica principale del design made in Italy.